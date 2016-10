FD Region Hannover

Gehölzarbeiten von Dienstag, 1. November, bis voraussichtlich Donnerstag, 3. November 2016

Von Dienstag, 1. November, bis voraussichtlich Donnerstag, 3. November, werden Gehölzarbeiten auf der Autobahn 37 in Fahrtrichtung Nord (Hannover) zwischen dem Autobahndreieck Hannover-Süd (A 37/ A 7) und der Anschlussstelle Messegelände (A 37) durchgeführt.

Hierzu muss die Autobahn in Fahrtrichtung Norden voll gesperrt werden. Dies teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Bad Gandersheim mit.

Während der Vollsperrung werden die Verkehrsteilnehmer gebeten, die Anschlussstelle Laatzen (A 7) zu nutzen. Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert.

Witterungsbedingte Verzögerungen können nicht ausgeschlossen werden.

Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Gandersheim, bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

(Pressemitteilung Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, 26.10.2016)