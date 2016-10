FD Region Hannover

„Suchet der Stadt bestes und betet für sie“

(rn) Burgdorf. Am 29. Oktober 2016 lädt das ökumenische Vorbereitungsteam zum mittlerweile fünften gemeinsamen Gebetsfrühstück für Burgdorf. Nachdem es bereits in der Elim-Christengemeinde, der Landeskirchlichen Gemeinschaft, der katholischen Nikolauskirchengemeinde und der Neuapostolischen Kirchengemeinde stattfand, ist diesesmal der adventistische B-Punkt im Dudenstädter Weg 32 Gastgeber.

Das Gebetsfrühstück in Burgdorf wird etwa drei- bis viermal im Jahr durchgeführt. Organisiert wird es durch einen offenen ökumenischen Kreis burgdorfer Christen. Es finanziert sich allein aus Spenden und ist an keine Kirchengemeinde angegliedert.

Alle Christen sind herzlich eingeladen einfach dazu zu kommen, gemeinsam zu frühstücken, zu singen, zu hören und natürlich zu beten.

Auch bei Facebook ist die ökumenische Gruppe schon vertreten: www.facebook.com/Gebetsfruehstueck/

Ansprechpartner (in Klammern, welcher Kirchengemeinde sie angehören):

Angelika Wirz (St. Nikolaus-KG)

Stephan Büsing (Neuapostolische Kirche)

Elke Fischer (B-Punkt)

Marit Höing (St. Pankratius-KG & Landeskirchliche Gemeinschaft)

Rüdiger-Mirco Nijenhof (Paulus-KG & Landeskirchliche Gemeinschaft)

Uwe Plötzke, Thomas Bothe, Alla Prahl (Elim-Christengemeinde)

(Pressemitteilung Rüdiger-Mirco Nijenhof, 25.10.2016)