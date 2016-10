FD Region Hannover

Verkehrsbehinderungen vom 28. bis 31. Oktober 2016

Die Arbeiten zur Erhaltung der Fahrbahn der B 65 zwischen der Anschlussstelle Anderten und Kirchrode (Region Hannover) in Fahrtrichtung Lehrte haben begonnen.

Im Zuge dieser Maßnahme ist es erforderlich, die Auffahrt von der Brabeckstraße auf die B 65 in Fahrtrichtung Lehrte in dem Zeitraum vom 28. Oktober, 10 Uhr, bis zum 31. Oktober, 5:30 Uhr, voll zu sperren. Damit der Verkehr ab Montag, 31. Oktober, wieder über die Auffahrt Babreckstraße geführt werden kann, wird in dem Zeitraum vom 28. bis 30. Oktober zusätzlich in den Nachtstunden gearbeitet.

Verkehrsteilnehmer, die in dem genannten Zeitraum in Kirchrode auf die B 65 in Fahrtrichtung Lehrte auffahren möchten, werden über die Brabeckstraße auf die Tiergartenstraße und von dort zur Anschlussstelle Anderten (B 65) geführt.

Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen. Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Hannover bittet alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis.

(Pressemitteilung Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, 21.10.2016)