FD Region Hannover

Zum nächsten Runden Tisch Radverkehr am 07.11.2016 um 17 Uhr im Ratssaal des Schlosses, Spittaplatz 5, sind wieder alle interessierten Bürgerinnen und Bürger, denen die Förderung des Radverkehrs am Herzen liegt, eingeladen. Der Runde Tisch befasst sich mit folgenden Themen: Fahrradstraße Entwurfsplanung, bzw. Stand der Umsetzung; Radverkehrsmaßnahmen Berliner Ring; Radverkehrsmaßnahmen in der Ortsdurchfahrt Sorgensen (Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr); Vorrangnetz Radverkehr der Region Hannover, Projekt Bike+Ride 2.0 der Region Hannover; In 2016 umgesetzte Maßnahmen: Schutzstreifen in Otze, Ramlingen und Ehlershausen (Region Hannover), Bike+Ride-Anlage Bahnhof; Burgdorf-Ergebnisse Stadtradeln; Aufhebung der Radwegebenutzungspflicht außerorts.

(Pressemitteilung Stadt Burgdorf, 20.10.2016)