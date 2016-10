FD Region Hannover

Zschoch begrüßt Ausschreibungsstopp für Außenanlagen

CDU-Fraktionsvorsitzender Mirco Zschoch begrüßt die Entscheidung, die Ausschreibungen für die Außenanlagen des Neubaus der Gudrun-Pausewang Grundschule zu stoppen. Der Bau- und Schulausschuss haben gestern in einer gemeinsamen Sitzung diese Entscheidung getroffen.

Hintergrund sind die Überlegungen, den eigentlich für die Grundschule vorgesehenen Neubau dem Gymnasium zu überlassen und für die GPGS einen Neubau auf dem derzeitigen Grundschulgelände zu errichten. „Wir haben jetzt durch die neuen Mehrheitsverhältnisse im Rat die Chance, die Fehler der Vergangenheit zu korrigieren“, so Zschoch weiter.

Zschoch bedankte sich in der gut besuchten Ausschusssitzung bei den Schulleitern für das von ihnen erarbeitete Gesamtkonzept zur Behebung der räumlichen Engpässe an allen Burgdorfer Schulen. Gleichzeitig kritisierte der CDU-Fraktionschef Bürgermeister Baxmann. Die Erarbeitung dieses Konzeptes wäre eigentlich Aufgabe der Verwaltung gewesen. „Dass die Schulleiter in ihrer Freizeit die Versäumnisse des Bürgermeisters aufarbeiten müssen, ist ein Armutszeugnis“, stellte Zschoch fest.

(Pressemitteilung CDU Fraktion im Rat der Stadt Burgdorf, 19.10.2016)