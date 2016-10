FD Region Hannover

Gemeinsame Ziele gemeinsam angehen!

Jusos, Junge Union und Vertreter von jungen Grünen und junge Linke gründen den Ring politischer Jugend Burgdorf

Burgdorf. Am vergangenen Mittwoch, den 05.10.2016 trafen sich die burgdorfer Vertreter/innen von Jungsozialisten, Junger Union, jungen Grünen und junger Linken und diskutierten engagiert und in guter Gesprächsathmosphäre unter anderem die Frage, ob es neben dem Seniorenbeirat in Burgdorf auch eine Institution zur Teilhabe von jungen Burgdorfern geben solle. Letztlich war man sich einig, dass zwar über die genaue Ausgestaltung noch diskutiert werden müsse, dass aber eine „Jugendvertretung“ für Burgdorf eine Bereicherung wäre und man hier gemeinsam weitere Schritte gehen will.

Deutlich wurde, dass allen Anwesenden wichtig war, dass es immer wieder Ziele gibt, in denen man sich über die Parteigrenzen einig sei und gerade solche Ziele wolle man künftig gemeinsam angehen. Um dies zu gewährleisten und auch den Gesprächsfaden unter den jungen Nachwuchspolitiker/innen nicht abreißen zu lassen, gründeten die Anwesenden spontan den „Ring politischer Jugend in der Stadt Burgdorf“.

(Pressemitteilung RPJ Burgdorf, 10.10.2016)