Donnerstag, 20.10.2016

Wir treffen uns diesmal in der Bergschänke / Kreitz in Northen. Beginn ist 15 Uhr. Wer Interesse hat und mitfahren möchte, meldet sich bitte bis zum 17.10.2016 bei Martina Menell unter Tel. 05137-91459 an, da Fahrgemeinschaften gebildet werden sollen. Auch Nichtmitglieder sind herzlich Willkommen.

(Pressemitteilung DRK-Ortsverein Harenberg, 06.10.2016)