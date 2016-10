FD Region Hannover

Vollsperrung des Schwüblingser Weges zwischen Peiner Weg und Bromberger Straße

Aufgrund von Bauarbeiten an dem Gebäude 4 -4b ist es notwendig, die Straße in diesem Bereich in der Zeit von Montag, 10.10.2016, 8.30 Uhr, bis Dienstag, 11.10.16, 17.00 Uhr voll zu sperren. Durch die beengten Platzverhältnisse können die Dacharbeiten nur unter einer Vollsperrung durchgeführt werden.

Die Straßenverkehrsbehörde der Stadt Burgdorf macht darauf aufmerksam, dass die Umfahrung des gesperrten Bereiches über die Bromberger Straße möglich ist und bittet die Verkehrsteilnehmer und die Anlieger um Verständnis.

Vollsperrung der Straße Am Güterbahnhof zwischen Schillerslager Straße und der Straße Am Sägewerk

Im Zuge der Neuverlegung von Versorgungsleitungen unter der Eisenbahnstrecke ist es notwendig, den o.g. Abschnitt der Straße vom 10. bis voraussichtlich 14. Oktober voll zu sperren. Dazu wird eine Umleitung über die Schillerslager Straße, Marris-Mühlen-Weg und Am Sägewerk, bzw. auch umgekehrt, eingerichtet. Der Anliegerverkehr ist nur bis zum Baustellenbereich möglich. Die Zufahrt zum Park & Ride Parkplatz (oberhalb der Bushaltestellen) in der Straße »Am Güterbahnhof« ist nur von Norden her (Straße Am Sägewerk) möglich. Die Straßenverkehrsbehörde der Stadt Burgdorf weist darauf hin, dass mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen sein wird und bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

Sperrung der Rechtsabbiegespur in der Theodorstraße

Im Zuge der Neuverlegung von Versorgungsleitungen unter der Eisenbahnstrecke ist es notwendig, die Rechtsabbiegespur von der Theodorstraße in die Gartenstraße vom 10. bis 12. Oktober 2016 zeitweise voll zu sperren. Somit ist das Rechtsabbiegen in die Gartenstraße nur über die Geradeausspur möglich. Die Straßenverkehrsbehörde der Stadt Burgdorf weist darauf hin, dass mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen sein wird und bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

