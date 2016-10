FD Region Hannover

Fahrbahndecke wird am Freitag und Sonnabend, 7. und 8. Oktober 2016, erneuert

Garbsen. Die Kreisstraße 316 zwischen Frielingen und Osterwald im Bereich Garbsen ist am Freitag und Sonnabend, 7. und 8. Oktober, voll gesperrt. Betroffen sind auch die Auf- und Abfahrten von der Bundesstraße 6 zur K 316. Autofahrerinnen und –fahrer, die auf diese Strecke unterwegs sind, müssen während der zwei Tage Umwege in Kauf nehmen. Grund sind Bauarbeiten auf diesem Abschnitt der K216. Die Region Hannover investiert rund 110.000 Euro, um das Teilstück zwischen Frielingen und Osterwald zu erneuern. Für Freitag, 7. Oktober, sind Fräsarbeiten vorgesehen. Am Sonnabend, 8. Oktober, soll die neue Asphaltschicht aufgebracht werden. Witterungsbedingt kann es zu Verzögerungen kommen. Umleitungsstrecken sind ausgeschildert.

Die Sperrung hat auch Auswirkungen auf den Busverkehr. So endet die regiobus-Linie 421 während der Arbeiten bereits in Osterwald. Frielingen kann noch über die regiobus-Linie 440 erreicht werden. Weitere Buslinien sind betroffen.

(Pressemitteilung Region Hannover, 05.10.2016)