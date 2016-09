FD Region Hannover

Donnerstag, 06.10.2016 Seniorennachmittag

Der Seniorennachmittag findet ab 15:00 Uhr im Nebenraum der Mehrzweckhalle Harenberg. Wir laden alle Seniorinnen und Senioren - auch Nichtmitglieder - herzlich hierzu ein.

Spiele-Nachmittag am Montag, dem 10.10.2016

Der Spiele-Nachmittag findet ab 15:00 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Harenberg statt. Es wird gekniffelt, geknobelt, Karten gespielt und vieles mehr. Wir laden hierzu herzlich ein.

Bücherabend

Am Freitag, dem 21.10.2016, 19.30 Uhr lädt Sie der DRK-OV Harenberg wieder zum Bücherabend bei Fine & Wine nach Harenberg ein.

Im Rahmen des DRK-Frauen-Stammtisches stellt Frau Ute Mönkediek von der Buchhandlung “Lesezeichen” aus Gehrden die neusten Bücher aus dem Handel vor. Dazu gehören Krimis, Romane und auch Kinderbücher. Als Kostprobe werden einige Episoden vorgelesen. Außerdem wird es einen Büchertisch geben,an dem man selbst stöbern, lesen und natürlich auch kaufen kann. Interessierte und Freunde des DRK-Ortsvereins Harenberg sind herzlich Willkommen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Weitere Informationen und Anmeldung bitte bei Nicole Ludowig Tel.05137 – 124992

Kleidersammlung in Harenberg

Bitte beachten Sie den nächsten Termin für die Kleiderspende:

Freitag, 14. Oktober 2016 / Samstag, 15. Oktober 2016

An diesen Terminen erfolgt die Kleidersammlung durch das DRK-Harenberg. Gesammelt werden tragbare Textilien, Wäsche, Strickwaren, Hüte, Heimtextilien aller Art, Federbetten und paarweise gebündelte Schuhe. Bitte verpacken Sie Ihre Kleiderspende in Plastiksäcken bzw.-tüten. Die Textilien können an diesen Tagen an zwei zentralen Sammelstellen abgegeben werden:

Familie Requa, Fössestraße 28 oder

Schaperhof, Höfestraße 7

in der Zeit von

16:00 - 19:00 Uhr (Freitag, 14. Oktober 2016) und

8:00 - 11:00 Uhr (Samstag, 15. Oktober 2016).

Spaß und Spiel in der Krabbelgruppe

Die beliebte Krabbelgruppe bietet zwei laufende Kurse an:

1. Gruppe von 9:00 Uhr bis 9:45 Uhr (für Kinder bis 15 Monate)

2. Gruppe von 9:45 Uhr bis 11:15 Uhr (für Kinder von 15 - 36 Monate).

Die Kurse wurden altersgemäß und inhaltlich neu strukturiert, sodass die Kids die richtigen und wichtigen entwicklungsfördernden Angebote wahrnehmen können. Die Kurse finden immer dienstags im Vereinsheim des TuS Harenberg, Gehrdener Straße, 30926 Seelze OT Harenberg statt.

Es gibt noch freie Plätze. Informationen zu Preisen und Anmeldung bei Frau Kerstin Fricke (Tel. 05137- 8949859).

(Pressemitteilung DRK-Ortsverein Harenberg, 27.09.2016)