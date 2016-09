FD Region Hannover

Von Montag, 26. September an beginnen Gleisbauarbeiten der infra entlang der Breslauer Straße in Sarstedt. Etwa 80 Meter vor der Überfahrt Helperder Straße bis etwa 180 Meter hinter der Überfahrt Am Boksberg werden die Gleisanlagen erneuert. Die Baumaßnahme wird voraussichtlich Mitte November abgeschlossen sein. Der Austausch der Gleise findet in der Betriebspause für die Stadtbahn, von Montag, 10. Oktober, bis Sonntag, 16. Oktober, statt. In dieser Zeit wird ein Schienenersatzverkehr zwischen Gleidingen und dem Endpunkt Sarstedt eingerichtet. Während der Betriebspause werden die Überfahrten Helperder Straße und Am Boksberg vollgesperrt. Die Umleitung für die Überfahrt Helperder Straße (Zufahrt von der B 6) erfolgt von Norden her über die Oesselser Straße, Hildesheimer Straße und Heiseder Straße und von Süden her über die Hildesheimer Straße und Breslauer Straße. Die Umleitung für die Überfahrt Am Boksberg erfolgt über die Röntgenstraße, Wellweg, Gutenbergstrasse und Am Boksberg.

(Pressemitteilung hannover.contex GbR, Jens Hauschke, 22.09.2016)