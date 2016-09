FD Region Hannover

Hannover. Aufgrund einer internen Fortbildung sind die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter des Teams Unterhaltsvorschuss der Region Hannover in der Woche von Montag, 26. September 2016, bis einschließlich Freitag, 30. September 2016, nicht erreichbar. In dringenden Fällen können sich Bürgerinnen und Bürger an das Geschäftszimmer unter Telefon 0511-61622028 wenden. Telefonisch ist das Team Unterhaltsvorschuss wieder ab Dienstag, 4. Oktober 2016, wie gewohnt täglich außer mittwochs von 8 bis 15.30 Uhr erreichbar, die Öffnungszeiten für Besucherinnen und Besucher sind montags und freitags von 9 bis 12 Uhr, dienstags und Donnerstag von 9 bis 15.30 Uhr in der Hildesheimer Straße 267, 1. Etage, Raum 2, 30519 Hannover.

(Pressemitteilung Region Hannover, 21.09.2016)