FD Region Hannover

Die Lehrter Grünen laden ein zu ihrem monatlichen Stammtisch am Donnerstag, den 8. September 2016 ab 20:00 Uhr im “my Bodega and more”, Alte Schlosserei, EKZ Zuckerfabrik. Neben den GRÜNEN KandidatInnen für die Stadtrats- und Ortsratswahlen, wird auch die Regionskandidatin Doris Klawunde vor Ort sein. Thema Kommunalwahlen. Der GrünTisch ist ein zwangloses Treffen, über jedes Thema kann diskutiert werden. Auch gibt es die Möglichkeit für alle LehrterInnen an Grünen Vorstands- und Ratsmitgliedern Fragen zu stellen und oder Lob und Kritik zu äußern. Es lohnt sich also vorbei zuschauen.

(Pressemitteilung Grüne Lehrte, 05.09.2016)