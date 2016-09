FD Region Hannover

Blutspende am 22.09.2016 - diesmal mit Altbrillensammlung

Am Donnerstag, dem 22.09.2016 findet unser nächster Blutspendetermin statt.

In der Zeit von 16:00 bis 19:30 Uhr erwarten der DRK-Ortsverein Harenberg und das Team vom DRK-Blutspendedienst die Spender in der Mehrzweckhalle in Harenberg. Bitte bringen Sie an diesem Tag auch Ihre alten, nicht mehr benötigten Brillen mit.

Diese werden zur Versorgung Bedürftiger in aller Welt gebraucht.

Wie immer gibt es eine persönliche Betreuung, Kinderbetreuung bis 18:00 Uhr und ein vielseitiges Buffet mit liebevoll hergestellten Köstlichkeiten zur Stärkung.

Donnerstag, 15.09.2016 Donnerstagstreff

Wir treffen uns diesmal im Restaurant “Hafenblick” Seelze. Beginn ist dort 15 Uhr. Wer Interesse hat und mitfahren möchte, meldet sich bitte bis zum 14.09.2016 bei Martina Menell unter Tel. 05137-91459 an, da Fahrgemeinschaften gebildet werden sollen. Auch Nichtmitglieder sind herzlich Willkommen.

(Pressemitteilung DRK-Ortsverein Harenberg, 05.09.2016)