FD Region Hannover

Yoga - Kurs - noch freie Plätze!

Der beliebte Yoga-Kurs vom DRK-Ortsverein Harenberg geht weiter! Es sind noch einige Plätze frei. Die zwei neuen Yoga-Kurse (10 Einheiten) beginnen ab 13. September 2016 wieder dienstags im Vereinsheim des TuS Harenberg, Gehrdener Str.

1. Gruppe 17:30 - 19:00 Uhr

2. Gruppe 19:15 - 20:45 Uhr

Kursgebühr 70,00 €, DRK-Mitglieder erhalten einen Rabatt.

Weitere Infos und Anmeldungen ab sofort bitte bei: Getrud Popp Tel.: 05137-822747

Donnerstag, 01.09.2016 Seniorennachmittag

Der Seniorennachmittag findet ab 15:00 Uhr im Nebenraum der Mehrzweckhalle Harenberg. Wir laden alle Seniorinnen und Senioren - auch Nichtmitglieder - herzlich hierzu ein.

Spiele-Nachmittag am Montag, dem 12.09.2016

Der Spiele-Nachmittag findet ab 15:00 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Harenberg statt. Es wird gekniffelt, geknobelt, Karten gespielt und vieles mehr. Wir laden hierzu herzlich ein.

Blutspende am 22.09.2016

Am Donnerstag, dem 22.09.2016 findet unser nächster Blutspendetermin statt.

In der Zeit von 16:00 bis 19:30 Uhr erwarten der DRK-Ortsverein Harenberg und das Team vom DRK-Blutspendedienst die Spender in der Mehrzweckhalle in Harenberg.

Wie immer gibt es eine persönliche Betreuung, Kinderbetreuung bis 18:00 Uhr und ein vielseitiges Buffet mit liebevoll hergestellten Köstlichkeiten zur Stärkung.

Spaß und Spiel in der Krabbelgruppe

Die beliebte Krabbelgruppe bietet zwei laufende Kurse an:

1. Gruppe von 9:00 Uhr bis 9:45 Uhr (für Kinder bis 15 Monate)

2. Gruppe von 9:45 Uhr bis 11:15 Uhr (für Kinder von 15 - 36 Monate).

Die Kurse wurden altersgemäß und inhaltlich neu strukturiert, sodass die Kids die richtigen und wichtigen entwicklungsfördernden Angebote wahrnehmen können. Die Kurse finden immer dienstags im Vereinsheim des TuS Harenberg, Gehrdener Straße, 30926 Seelze OT Harenberg statt.

Es gibt noch freie Plätze. Informationen zu Preisen und Anmeldung bei Frau Kerstin Fricke (Tel. 05137- 8949859).

(Pressemitteilung DRK-Ortsverein Harenberg, 29.08.2016)